فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أردوغان يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات

مجلس طلبة "النجاح" يُندّد باعتقال الاحتلال لأعضائه

المرور: 6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

ما علاقة تشنّج الساق أثناء الحركة بارتفاع مستويات الكوليسترول؟!

أجهزة السلطة تعتقل طالبين من كلية الطب في جامعة النجاح بنابلس

بيت اللاجئ "فارس" في مخيم جرمانا السوري.. تذكرة عبودة للعودة

متحدثون يطالبون بجهود مشتركة لتخليص أسر غزة من أزماتها الاقتصادية

الاحتلال يصادق على قانون ضد طلبة فلسطينيي الداخل

وادي قانا.. محمية طبيعية تصارع "غول" الاستيطان

الاحتلال والإصرار على استخدام القوة الغاشمة

أردوغان يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات

17 يوليو 2023 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
...
أردوغان

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وتهيمن على الزيارة التي تستمر 4 أيام الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الأحد، أنه سيجري خلال الزيارة استعراض كل أبعاد العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من السعودية وقطر والإمارات، كما سيناقش الرئيس أردوغان التعاون القائم مع الدول الخليجية الثلاث في مختلف القطاعات، ولا سيَّما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، في تصريح تلفزيوني أمس الأحد،: "إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمَّة خلال الزيارة المرتقبة لدول خليجية".

وأضاف يلماز: " أن ثمة فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في العديد من المجالات، بدءًا من الطاقة والصناعات الدفاعية، وصولًا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية".

اقرأ أيضًا: إعلام تركي: السيسي يلتقي أردوغان قريبًا في أنقرة

وتابع نائب أردوغان: "سنجني ثمارها (زيارة الرئيس التركي) خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية إنه سيكون هناك المزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم منها سيتحقق فوريًّا، وقسم آخر سيكون خلال مدَّة معينة، لكن يمكنني القول إن تدفق رأس المال سيكون كبيرًا".

وشدَّد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تأمين تمويل طويل الأجل.

وأضاف المسؤول التركي أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين، خاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.

وكان الرئيس التركي قد قام بجولة خليجية في يوليو 2017، شملت حينها كلًا من السعودية والكويت وقطر.

المصدر / وكالات
#تركيا #السعودية #أردوغان #قطر #الإمارات #جولة خليجية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023