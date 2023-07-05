إعلام تركي: السيسي يلتقي أردوغان قريبًا في أنقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري.

وأعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرا لها في القاهرة.

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ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

ورجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت بحالة فتور على مدار 10 أعوام، مشيرًا إلى أن خطوات إيجابية متبادلة اتخذت في العام ونصف العام الأخيرة.

وزار وزير الخارجية المصري، سامح شكري العاصمة التركية أنقرة، أبريل/ نيسان الماضي، وقالت الخارجية المصرية إن شكري بحث مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، استكمال مسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين، خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في مارس الماضي، فضلاً عن التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

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المصدر / وكالات