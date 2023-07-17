مجلس طلبة "النجاح" يُندّد باعتقال الاحتلال لأعضائه

ندَّد مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، باعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعضوي المجلس، مسؤول اللجنة المالية الطالب عز الدين ريحان، ومسؤول اللجنة الاجتماعية الطالب عبد الله البيتاوي.

وأكد المجلس في بيان صحفي، أنه "سيقف أمام تنكيلات الاحتلال والتي كان آخرها اعتقال ريحان والبيتاوي"،قائلاً: إن "تضييقات الاحتلال لن تثنينا عن طريقنا الذي بدأناه، وسنظل في مقدّمة صون حق الطالب، وأهلاً لخدمته".

وأضاف: "لن نكل ولن نستكين، وسنبقى مستمرين على ذات الدرب، وكلما حاول الاحتلال زرع الخوف فينا، حصد منا التحدي"، مشدّداً أن التضييق لا يزيدنا إلا إيماناً بصحة الطريق، وثباتاً على السعي في سبيل تحقيق مصالح الطلبة وصون حقوقهم.

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وتابع: إنّا "ماضون وإن لم يُبقِ الاحتلال منا إلا فرداً واحداً يسهر على خدمة الطلبة، وهذا طريقنا الذي اخترناه، ومستعدون لدفع ثمن خوضه باهظاً".

وأشار إلى أن اعتقال الاحتلال أعضاء المجلس، إنما يهدف إلى ترهيب جموع الطلبة، وضرب العرس الديمقراطي والعملية الانتخابية التي حدثت في جامعة النجاح، مبيّناً أن ما يحصل هو "اعتقال لكل الأصوات التي آمنت بحرية الاختيار، فهذا انتهاك لحرية كل طلاب جامعة النجاح".

وجدَّد مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح عهده بالبقاء على خدمة الطلبة، رغم قيود الاحتلال، قائلاً: "سنظل الأوفياء لكم ولقضيتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين