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مستوطنون يحرقون 4 مركبات ويخطّون شعارات عنصرية في قرية أبو غوش

17 يوليو 2023 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، أربع مركبات وخطّوا شعارات عنصرية في قرية أبو غوش، غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين هاجموا القرية وأحرقوا أربع مركبات وخطّوا شعارات عنصرية تدعو إلى "الانتقام من العرب".

وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يتم فيها تنفيذ اعتداء  كهذا في أبو غوش.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

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ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #شعارات عنصرية #قرية أبو غوش

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