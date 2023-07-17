17 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1238 الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل.
- 1955 افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا.
- 1958 العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن بعد ثورة 14 تموز.
- 1972 استشهاد الأسير أحمد شحادة عمران من مخيم النصيرات في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان.
- 1981 قوات بحرية الاحتلال والطيران الإسرائيلي يشنان عملية عسكرية على المواقع الفلسطينية في بيروت وجنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 300 فلسطيني.
- 1994 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة عند حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، ذهب ضحيتها 4 عمال وعشرات المصابين.
- 1994 منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.
- 2002 عملية استشهادية في محطة الحافلات القديمة في (تل اأبيب) نفذها إبراهيم ناجي ولويل من مدينة نابلس أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 40 بجروح مختلفة.
- 2002 استشهاد القسامي عصام عصيدة من قرية تل نابلس أحد منفذي عملية "عمانوئيل" في اشتباك مع العدو قرب قلقيلية ومقتل جندي صهيوني.
- 2014 أطلق القسام طائرة أبابيل 1 في مهمة هجومية في عمق الكيان الصهيوني.
- 2019 منظمة الصحة العالمية تُعلن أن تفشِّي الإيبولا في الكونغو استحال أزمةً صحيَّةً عالميَّةً طارئة.
- 2021 الأهلي المصري يُتوّج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0.
المصدر / فلسطين أون لاين