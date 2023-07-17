17 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1238 الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل.

الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل. 1955 افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا.

افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا. 1958 العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن بعد ثورة 14 تموز.

العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن بعد ثورة 14 تموز. 1972 استشهاد الأسير أحمد شحادة عمران من مخيم النصيرات في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان.

استشهاد الأسير أحمد شحادة عمران من مخيم النصيرات في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان. 1981 قوات بحرية الاحتلال والطيران الإسرائيلي يشنان عملية عسكرية على المواقع الفلسطينية في بيروت وجنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 300 فلسطيني.

قوات بحرية الاحتلال والطيران الإسرائيلي يشنان عملية عسكرية على المواقع الفلسطينية في بيروت وجنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 300 فلسطيني. 1994 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة عند حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، ذهب ضحيتها 4 عمال وعشرات المصابين.

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة عند حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، ذهب ضحيتها 4 عمال وعشرات المصابين. 1994 منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.

منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه. 2002 عملية استشهادية في محطة الحافلات القديمة في (تل اأبيب) نفذها إبراهيم ناجي ولويل من مدينة نابلس أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 40 بجروح مختلفة.

عملية استشهادية في محطة الحافلات القديمة في (تل اأبيب) نفذها إبراهيم ناجي ولويل من مدينة نابلس أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 40 بجروح مختلفة. 2002 استشهاد القسامي عصام عصيدة من قرية تل نابلس أحد منفذي عملية "عمانوئيل" في اشتباك مع العدو قرب قلقيلية ومقتل جندي صهيوني.

استشهاد القسامي عصام عصيدة من قرية تل نابلس أحد منفذي عملية "عمانوئيل" في اشتباك مع العدو قرب قلقيلية ومقتل جندي صهيوني. 2014 أطلق القسام طائرة أبابيل 1 في مهمة هجومية في عمق الكيان الصهيوني.

أطلق القسام طائرة أبابيل 1 في مهمة هجومية في عمق الكيان الصهيوني. 2019 منظمة الصحة العالمية تُعلن أن تفشِّي الإيبولا في الكونغو استحال أزمةً صحيَّةً عالميَّةً طارئة.

منظمة الصحة العالمية تُعلن أن تفشِّي الإيبولا في الكونغو استحال أزمةً صحيَّةً عالميَّةً طارئة. 2021 الأهلي المصري يُتوّج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0.

المصدر / فلسطين أون لاين