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"قاسم": المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وما تقوم به رد على جرائم الاحتلال

16 يوليو 2023 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن "المقاومة تواصل ضرباتها ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وهذه المرة تضرب في جنوب الضفة المحتلة على حاجز تقوع قرب مدينة بيت لحم".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تغريدة له، إن "المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وتمدد، وما تقوم به رد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف: "تستطيع المقاومة في كل مرة أن تفاجئ الاحتلال في مكان وطريقة التنفيذ هذه المقاومة مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

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وأصيب 3 مستوطنين بجراح، صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار فدائية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر عبرية، فإن واحد من بين المستوطنين المصابين في العملية حالته خطيرة.

وقالت قناة كان العبرية: إن "سيارة مسرعة أطلقت النار نحو المستوطنين عند حاجز تقوع، وفر المنفذ من المكان، مشيرة إلى أن قوات جيش الاحتلال تجري عمليات مطاردة للمنفذ".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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