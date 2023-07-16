مرداوي: عملية حاجز تقوع دليل فشل الاحتلال في إخماد المقاومة

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، أن عملية إطلاق النار قرب حاجز تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، صباح اليوم الأحد، عمل بطولي ورد طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة في أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وقال خلال تصريح صحفي: إن "هذه العملية دليل إضافي على فشل الاحتلال في إخماد المقاومة وكسر إرادة المقاومين"، مشيرا إلى أن انتصار الشعب الفلسطيني في جنين مؤخرا مما أعطى دفعة ثورية للمقاومين في كل المناطق ثأراً لدماء الشهداء.

وأضاف: "حذرنا الاحتلال مرارا أن جرائمه لن يقابلها الشعب الفلسطيني بالصمت، بل بمزيد من العنفوان واستهداف قواته ومستوطنيه، ونحن مصرون على الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل، ولن نتراجع عن هذا للطريق مهما كان الثمن".

وأصيب ثلاثة مستوطنين صباحاً، أحدهم بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع العسكري الإسرائيلي المقام على أراضي تقوع جنوب شرق بيت لحم.

اقرأ أيضاً: بالفيديو إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار فدائية جنوبي الضفة

وبحسب معلومات صحفية، فإن مقاومين يستقلون سيارة مسرعة أطلقوا الرصاص تجاه المستوطنين قرب حاجز تقوع، فأصابوا ثلاثة أحدهم برصاص في الصدر.

بدورها، استنفرت قوات الاحتلال جنودها في المنطقة، وأجرت عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار.

ويشهد حاجز تقوع مواجهات مستمرة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، التي تستخدمه للتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.

وأقام الاحتلال نحو 18 حاجزاً في بيت لحم، تقطع أوصال المحافظة وتحاصر العديد من القرى والبلدات فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين