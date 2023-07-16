16 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 16 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 622 بداية التقويم الهجري في عهد الخلفية عمر بن الخطاب.
- 1856 بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند 1948 العصابات الصهيونية تحتل مدينة دي لسبس.
- 1945 الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبداية السباق النووي.
- 1948 العصابات الصهيونية تحتل مدينة الناصرة.
- 1972 استشهاد الأسير أحمد شحادة عمران في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان وهو من مخيم النصيرات بقطاع غزة.
- 1999 تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث.
- 2001 استشهاد عمر سعادة قائد القسام في جنوب الضفة الغربية إثر قصف صهيونية استهدفه في بيت لحم.
- 2002 مقتل 4 مستوطنين وإصابة ٣٠ آخرين باستهداف مجموعة من "القسام" حافلةً قرب مستوطنة (عمانوئيل)، قبل أن تشتبك ثانية مع دورية للاحتلال فقتلت ضابطًا وجرحت ۳ آخرين واستشهد خلال الاشتباك المقاوم عاصم عصيدة (٢٣) عاما).
- 2006 مقتل 4 مستوطنين وإصابة ٣٠ آخرين في قصف صاروخي نفذه حزب الله اللبناني واستهدف مدينة حيفا المحتلة.
- 2008 إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار مع أربعة آخرين بالإضافة إلى جثامين شهداء لديها مقابل رفات جنودها، وذلك ضمن صفقة بينها وحزب الله.
- 2019 البرلمان الأوروبي ينتخب بِأغلبيةٍ طفيفة السياسيَّة الألمانيَّة أورسولا ڤون دير لاين رئيسةً لِلمُفوَّضيَّة الأوروبيَّة لِتكون بِذلك أوَّل امرأة تتولَّى هذا المنصب.
المصدر / فلسطين أون لاين