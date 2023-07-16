16 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 16 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

622 بداية التقويم الهجري في عهد الخلفية عمر بن الخطاب.

بداية التقويم الهجري في عهد الخلفية عمر بن الخطاب. 1856 بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند 1948 العصابات الصهيونية تحتل مدينة دي لسبس.

بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند 1948 العصابات الصهيونية تحتل مدينة دي لسبس. 1945 الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبداية السباق النووي.

الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبداية السباق النووي. 1948 العصابات الصهيونية تحتل مدينة الناصرة.

العصابات الصهيونية تحتل مدينة الناصرة. 1972 استشهاد الأسير أحمد شحادة عمران في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان وهو من مخيم النصيرات بقطاع غزة.

استشهاد الأسير أحمد شحادة عمران في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن عسقلان وهو من مخيم النصيرات بقطاع غزة. 1999 تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث.

تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث. 2001 استشهاد عمر سعادة قائد القسام في جنوب الضفة الغربية إثر قصف صهيونية استهدفه في بيت لحم.

استشهاد عمر سعادة قائد القسام في جنوب الضفة الغربية إثر قصف صهيونية استهدفه في بيت لحم. 2002 مقتل 4 مستوطنين وإصابة ٣٠ آخرين باستهداف مجموعة من "القسام" حافلةً قرب مستوطنة (عمانوئيل)، قبل أن تشتبك ثانية مع دورية للاحتلال فقتلت ضابطًا وجرحت ۳ آخرين واستشهد خلال الاشتباك المقاوم عاصم عصيدة (٢٣) عاما).

مقتل 4 مستوطنين وإصابة ٣٠ آخرين باستهداف مجموعة من "القسام" حافلةً قرب مستوطنة (عمانوئيل)، قبل أن تشتبك ثانية مع دورية للاحتلال فقتلت ضابطًا وجرحت ۳ آخرين واستشهد خلال الاشتباك المقاوم عاصم عصيدة (٢٣) عاما). 2006 مقتل 4 مستوطنين وإصابة ٣٠ آخرين في قصف صاروخي نفذه حزب الله اللبناني واستهدف مدينة حيفا المحتلة.

مقتل 4 مستوطنين وإصابة ٣٠ آخرين في قصف صاروخي نفذه حزب الله اللبناني واستهدف مدينة حيفا المحتلة. 2008 إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار مع أربعة آخرين بالإضافة إلى جثامين شهداء لديها مقابل رفات جنودها، وذلك ضمن صفقة بينها وحزب الله.

إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار مع أربعة آخرين بالإضافة إلى جثامين شهداء لديها مقابل رفات جنودها، وذلك ضمن صفقة بينها وحزب الله. 2019 البرلمان الأوروبي ينتخب بِأغلبيةٍ طفيفة السياسيَّة الألمانيَّة أورسولا ڤون دير لاين رئيسةً لِلمُفوَّضيَّة الأوروبيَّة لِتكون بِذلك أوَّل امرأة تتولَّى هذا المنصب.

المصدر / فلسطين أون لاين