بعد نيله إذنا.. مسلم يمتنع عن حرق التوراة والإنجيل بالسويد

امتنع المسلم السوري أحمد علوش، عن حرق نسخة من التوراة والإنجيل أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي لدى ستوكهولم بعد حصوله على موافقة الشرطة السويدية.

ومنحت الشرطة السويدية الإذن الذي طلبه الشاب السوري من أجل حرق التوراة والإنجيل ردًا على عمليات حرق نسخ القرآن الكريم مؤخرًا.

وفي تصريحات للصحفيين أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قال علوش إنه أراد من خلال هذه الخطوة لفت الانتباه إلى ضرورة عدم حرق الكتب المقدسة.

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وأضاف: "أنا مسلم لا أستطيع حرق الكتب المقدسة والدينية، هناك فرق بين حرية التعبير والإساءة إلى المجموعات الإثنية".

وشدّد علوش على أن حرق القرآن الكريم والكتب الدينية الأخرى يجب أن يعتبر جريمة كراهية.

وأردف: "لكي ألفت الانتباه إلى هذه الأمر، حصلت على إذن من الشرطة لحرق التوراة والإنجيل. وبالتأكيد لا أنوي حرق أي كتاب ديني".

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزق المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

المصدر / الأناضول