"القسام" في الضفة تعلن إدخال عبوة شواظ للخدمة وتفجير آلية للاحتلال

أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية، اليوم السبت، عن إدخال عبوة شواظ (1) الخارقة للدروع إلى الخدمة.

ونشرت عبر حساباتها الإلكترونية، مقطع فيديو يحوي مشاهد من تفجير الكتائب آلية للاحتلال الإسرائيلي مستخدمة عبوة شواظ.

وخاضت “كتائب القسام”، اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين خلال العدوان (الإسرائيلي) الأخير عليه، تخللها تفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال ونصب كمائن وإطلاق الرصاص بكثافة.

وأكدت الكتائب - في حينه- أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال مـن مسافة صـفر داخـل أزقة المخـيم، وأنها أوقعت و إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال.

وسبق أن نشرت وحدة الهندسة التابعة لكتائب القسام في جنين، مقطعا يظهر قيامها باستئناف العمل على تصنيع العبوات الناسفة بعد يوم واحد من انتهاء العدوان على المخيم.

ونفذ الاحتلال عدوانا على مخيم جنين يومي الإثنين والثلاثاء مطلع الشهر الجاري، استخدم فيه مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم المجاهد القسامي علي الغول، وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.





المصدر / فلسطين أون لاين