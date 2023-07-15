"قاسم": خطة سموتريش تؤكد سياسة التطهير العرقي لتهجير شعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم: إن "ما كشفه إعلام الاحتلال العبري عن مخطط لـ(الوزير) المتطرّف بتسلإيل سموتريش للاستيلاء على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، تأكيد جديد على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة الصهيونية الفاشية، وسعيها لاستكمال سياسة التهجير للشعب الفلسطيني".

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت: إن "ما يجري يعكس الاستهتارالكامل لتلك الحكومة المتطرّفة بكل القوانين والمؤسسات الدولية".

وتحدَّثت أمس، وسائل إعلام عبرية، عن أن ما يسمَّى (وزير مالية الاحتلال وزير الاستيطان) سموتريش، وضع خطة للسيطرة الكاملة على مناطق (ج) بالضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: "سموترتيش" يهدّد بمقاطعة جلسة "الحكومة الإسرائيلية"



ووفقاً لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية ، فإن "سموتريش عقد لقاءات مع مستويات عدَّة بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان".



وأوضحت الصحيفة ذاتها أن "الاجتماع ركَّز على موضوع أساسي لصياغة سياسة جديدة الهدف الأساسي منها هو زيادة البناء اليهودي في مناطق (ج)، ووقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق".

المصدر / فلسطين أون لاين