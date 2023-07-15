مستوطنون يضخون مياهاً عادمة في أراضي المواطنين غرب بيت لحم

ضخ مستوطنون، اليوم السبت، مياهاً عادمةً في أراض زراعية ببلدة نحالين، غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، خلال تصريحات صحفية، بأن مستوطني "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين في قرى نحالين وواد فوكين وحوسان، ضخوا مياها عادمة في أراضي منطقة "عين فارس"، التي تضم ينبوع مياه، ومزروعة بأنواع مختلفة من المحاصيل.

وتابع: إن "مستوطني (بيتار عليت) يتعمدون دوما ضخ المياه العادمة في تلك المناطق، الاأر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة في المكان".

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين