اشتباكات مع الاحتلال بطولكرم ومداهمات واسعة في نابلس

خاض مقاومون فلسطينيون فجر اليوم السبت، اشتباكات مسلَّحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم، تزامنا مع مداهمات واسعة في عدَّة مناطق بنابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكًا مسلَّحًا وقع بين المقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس بطولكرم.

وبالتزامن مع هذا الاشتباك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدات وقرى بافظة نابلس، منها بلدة كفر قليل والتي شهد مواجهات بين الشبَّان وجنود الاحتلال.

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وكما داهمت قوات الاحتلال منطقة شارع المساكن وبعض أحياء مخيم عسكر، إلى جانب إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، وخاصة في الشارع الرئيس الذي يحاذي المخيم.

وأيضاً؛ امتدت اقتحامات ومداهمات جيش الاحتلال إلى قرى مادما، وعزموط، وروجيت، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرّقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيَّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين