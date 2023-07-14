عرض غير متوقع من البرازيل لسيرجيو راموس

أفادت تقارير إعلامية، أن الدولي الإسباني السابق والمخضرم سيرخيو راموس تلقى عرضًا جديدًا ومفاجئًا من نادٍ برازيلي.



وحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن نادي فلامينغو البرازيلي تقدم بعرض رسمي إلى سيرخيو راموس، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويريد فلامينغو تكرار تجربة المدافع البرازيلي دافيد لويز الذي مر على باريس سان جيرمان مع سيرخيو راموس.



وغادر راموس (37 عامًا) بشكل رسمي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع انتهاء عقده نهاية شهر يونيو الماضي، حيث لم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد.



وارتبط راموس بالانتقال إلى عدة وجهات، منها الدوري السعودي وفريق إنتر ميامي الإمريكي الذي انضم إليه الثنائي ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتش، فضلًا عن حديث حول إمكانية عودته لفريقه الأسبق إشبيلية الذي انطلقت منه نجوميته.



واستعاد قائد لاروخا وريال مدريد السابق مستوياته بشكل كبير خلال الموسم المنقضي، وقدم أداءً جيدًا في دفاع سان جيرمان، وذلك بعد أن قضى موسمًا للنسيان قبل ذلك بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته طوال موسم كامل.

المصدر / فلسطين اونلاين