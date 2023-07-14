تظاهرة في أم الفحم وطمرة احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الاحتلال

شارك العشرات من فلسطينيي الداخل المحتل بمدينة أم الفحم، ومنطقة وادي عارة، اليوم في صلاة جمعة، التي أقيمت في ساحة السوق البلدي في المدينة، والتي توجّه المشاركون بعدها إلى مركز شرطة قوات الاحتلال الجديد، حيث احتجوا على تواطؤ شرطة الاحتلال في ما يخصّ محارية الجريمة، مطالبين بإيجاد حلول.

ورفع المشاركون في المظاهرة اللافتات التي تطالب بإيجاد حلول، والتحرك الفوري بصدد الجريمة المتفشية في مجتمع فلسطينيي الداخل.

وأكد رئيس حركة شباب التغيير في مدينة أم الفحم، علي عدنان بركات، على العمل الموّحد ضد الجريمة، ووضع كل الأمور الأخرى جانبًا من أجل مجتمع فلسطينيي الداخل.

ووجه بركات لجيل الشباب، بضرورة العمل بشكل فوري، وعدم انتظار التعليمات من السياسيين واللجان الشعبية، إنما العمل بشكل موّحد بين أطياف الشباب، حتى يعيش المجتمع بأمن وأمان.









المصدر / فلسطين أون لاين