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بالصور حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

14 يوليو 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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أدت حشود كبيرة صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ضمن حملة الفجر العظيم للتأكيد على إسلامية المسجدين ورفض مخططات الاحتلال التهويدية فيهما.

وأمّ المسجد آلاف المصلين من مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948، ومن استطاع الوصول للمسجد من أهالي الضفة الغربية.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة على الرسول، تقديم الضيافة من مشروبات ساخنة للمصلين والإفطارات الجماعية.

وتعمدت قوات الاحتلال عرقلة المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، وأبواب المسجد الأقصى والتضييق عليهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب سمرين من سكان حي الثوري ببلدة سلوان أثناء توجهه للمسجد الأقصى فجر اليوم.

وفي الخليل، شهدت باحات المسجد الإبراهيمي توافدا للمصلين لأداء صلاة الفجر، أعقبها تواشيح دينية وحلقات ذكر وتوزيع المشروبات الساخنة على المصلين.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاستجابة لدعوات نداء الفجر العظيم.

ويهدد المسجد الأقصى المبارك خطر كبير، في ظل تغول ما تسمى جماعات الهيكل بالإجرام بحق الأقصى، إضافة لمخططات التقسيم الزماني والمكاني اللواتي يحاول الاحتلال تمريرهن، وفرضهن كوقائع جديدة في المسجد المبارك.

وأمام هذا الخطر الكبير المحدق، تتواصل دعوات الحشد والرباط لحماية المسجد المبارك، وللتأكيد على هويته الإسلامية، ورفض كامل مخططات الاحتلال لتقسيمه أو تهديده.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الفجر العظيم

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