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الشيخ رائد صلاح يدعو لاتخاذ خطوات استباقية لمنع حظر "لجنة المتابعة العربية"

13 يوليو 2023 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
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دعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح للقيام بخطوات استباقية من أجل التصدّي لمحاولات حظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.

وقال صلاح في تصريح صحفي اليوم الخميس: "بهذا التصريح الذي بات رسميًّا من بعض المسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية والذين يطالبون بحظر لجنة المتابعة وتقدَّموا خطوة للأمام وعقدوا جلسة في الكنيست لبحث هذا الموضوع يؤكد مرة أخرى أن هناك توجهًا يبدو أنه يبني المقدّمات كي يصل إلى حظر لجنة المتابعة".

وتابع، "قبل أن يعلن عن حظر الحركة الإسلامية بدأت مطالبات قبلها بخمس سنوات لحظر الحركة، وظل الحديث يتردَّد على مدار 5 سنوات حتى وقع الحظر على الحركة الإسلامية".

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وأردف صلاح، "يجب ألا نستهين بالأمر، كعضو في لجنة المتابعة، نحن مطالبون باتخاذ خطوات استباقية لمنع حظرها منذ الآن عسانا أن نحافظ على لجنة المتابعة لأنها تمثل السقف العام لكل أهلنا في الداخل الفلسطيني".

وكان عضو كنيست من حزب الليكود المتطرّف قد قدَّم مقترح قانون لإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون، الأمر الذي لاقى رفضًا واسعًا بين الفلسطينيين بأراضي 48، لا سيَّما وأن المتابعة تعتبر الجسم الجامع للكل الفلسطيني بالداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل المحتل #الشيخ رائد صلاح

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