"إسناد شعبنا بالداخل" تستنكر محاولات حظر "لجنة المتابعة العربية العليا"

عبَّرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل، عن استنكارها محاولات حكومة الاحتلال الفاشية بحظر لجنة المتابعة العربية العليا بالداخل المحتل.

وكان عضو متطرّف في (الكنيست) قد اقترح دراسة حظر لجنة المتابعة العليا ضمن قانون لإقراره بالكنيست .

وجاء قي حيثيات الاقتراح أن "لجنة المتابعة" تدعو للتحريض بالادّعاء أنها تدعم (الإرهاب)، في إشارة لدعم النضال الفلسطيني، وبأنها قامت بدعم هبَّة الكرامة بالعام 2021.

وتابع "كما تدعو (لجنة المتابعة) لحشد الجماهير للدفاع عن المسجد الأقصى، كما أنها تقاوم القرارات والقوانين الاحتلالية سواء بما يتعلَّق بمصادرة الأراضي بالنقب والجليل أو برفض قرار حظر رفع العلم الفلسطيني وسحب الجنسية والمواطنة من المناضلين المتهمين بالمشاركة بالأعمال النضالية أو بقيام جهات فلسطينية بتحويلات مالية لهم ."

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وقالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل، إن المحاولة الصهيونية هي جزء من نهج يرمي إلى استهداف جماهير الداخل من خلال نشر الجريمة وفرض أدوات من القهر والبطش وصولًا إلى استهداف القيادات الفلسطينية بالداخل.

وأكدت الهيئة الوطنية، أن وحدة الجماهير والقيادات الفلسطينية بالداخل وتعزيز الصمود والمقاومة الشعبية وفضح حكومة الاحتلال بالمجتمع الدولي بسبب قراراتها الاستعمارية والعنصرية يشكل أحد أهم عناصر الردِّ على مخطَّطات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين