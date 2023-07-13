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"الاقتصاد" تحظر استيراد المعادن الثمينة ذات "العيار المتدني"

13 يوليو 2023 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس قراراً بحظر استيراد المعادن الثمينة "ذات عيار متدن".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر استيراد أو ادخال أو تصنيع أو عرض أو تسويق معادن ثمينة ذات عيار متدني وطلائها بعيار أعلى من معدن الذهب.

وحذرت بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار، مؤكدة أنه سيتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية المشددة، وتحريز جميع المضبوطات في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.

وبينت الوزارة أن تنفيذ أحكام هذا القرار سيتم اعتباراً من اليوم الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الذهب #غزة #المعادن الثمينة

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