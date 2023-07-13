تقرير: السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وملاحقة طلبة الجامعات

أكد تقرير حقوقي، أن أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين.

ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخه.

وبحسب التقرير؛ اختطفت أجهزة السلطة الفتى محمد عمران عواد (15 عاماً) بعد نصب كمين له خارج أسوار جامعة النجاح والاعتداء عليه بالضرب الوحشي الليلة الماضية، وتواصل اختطاف الشاب أحمد جرادات والشاب محمد جمال حمامرة لليوم الـ2 على التوالي.

كما تعتقل أجهزة السلطة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عكرمة زماري والشاب محمد محمود رجا سباتين من بلدة حوسان لليوم الـ3 على التوالي، والمحرر إسلام دويكات والشاب نسيم جمجوم والأستاذ أدهم يحيى شملاوي لليوم الـ4 على التوالي.

وفي سياق متصل، مددت أجهزة السلطة اعتقال الحاج عمر محمود عصيدة والد زوجة الشهيد مازن فقها مدة 9 أيام، علماً أنه معتقل لليوم الـ4 على التوالي ووضعه الصحي غير المستقر، كما تواصل اعتقال الشاب أحمد دويكات والشاب أنس أحمد الشيخ والطالب هيثم زهور من جامعة الخليل لليوم الـ4 على التوالي.

أيضاً؛ تختطف أجهزة السلطة الأسير المحرر سلامة عبد الجواد والطالب في برنامج الماجستير فقه وتشريع في جامعة النجاح زكريا محمد صوف والشاب محمد ملايشة والأسير المحرر محمد علاونة من بلدة جبع لليوم الـ 5 على التوالي.

وبالرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال الصحفي أحمد البيتاوي لليوم الـ8 على التوالي على خلفية منشور فيسبوك، كما تواصل اعتقال الصحفي أحمد البيتاوي، والناشط لؤي قباجة، والشاب أيسر خدرج والمطارد خليل زكريا لليوم الـ8 على التوالي.

كذلك مددت اعتقال المحرر يوسف خريوش 15 يوماً علماً أنه معتقل لليوم الـ9 على التوالي، وتواصل اعتقال الشاب جميل نصار والأسير المحرر والمختطف السابق أحمد حمادنة والمختطف السابق أحمد عودة ياسين لليوم الـ9 على التوالي، والمطارد مراد ملايشة ومحمد براهمة في سجن أريحا لليوم الـ11 على التوالي.

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ولا تزال أجهزة السلطة تواصل اعتقال الأسير المحرر ساهر مسعود، لليوم الـ11 على التوالي، والفتى محمد يامن لليوم الـ13 على التوالي، والشاب حمزة نصر الله لليوم الـ17 على التوالي، والطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لليوم الـ18 على التوالي رغم إضرابه عن الطعام وتعرضه للتعذيب الشديد.

أما فيما يتعلق بطلبة الجامعات، لا تزال تواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق عمر كسواني في مسلخ أريحا لليوم الـ23 على التوالي، ورئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن في سجن أريحا لليوم الـ25 على التوالي، والأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ24 على التوالي، رغم قرار الإفراج عنه.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب حسن حمدان لليوم الـ30 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت يحيى قاسم في سجن أريحا لليوم الـ31 على التوالي، والحاج منذر رحيب، لليوم الـ107 على التوالي.

وبالرغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ298 على التوالي.

أيضاً؛ نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.

المصدر / فلسطين أون لاين