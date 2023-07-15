15 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 15 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1099 الصليبيون يحتلون بيت المقدس ويقتلون ما يزيد على سبـعين ألفًا من المسلمين داخل المسجد الأقصى المبارك.

الصليبيون يحتلون بيت المقدس ويقتلون ما يزيد على سبـعين ألفًا من المسلمين داخل المسجد الأقصى المبارك. 1938 عصابة صهيونية تلقي قنبلة باتجاه أحد المساجد في مدينة القدس في أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة فتقتل ١٠ مواطنين وتصيب ٣٠ آخرين بجروح.

عصابة صهيونية تلقي قنبلة باتجاه أحد المساجد في مدينة القدس في أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة فتقتل ١٠ مواطنين وتصيب ٣٠ آخرين بجروح. 1962 الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا.

الجزائر تتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا. 1967 تأسيس جبهة النضال الشعبي في مدينة القدس بعد حرب حزيران ١٩٦٧م.

تأسيس جبهة النضال الشعبي في مدينة القدس بعد حرب حزيران ١٩٦٧م. 1986 (إسرائيل) تنتج قنابل عنقودية أكثر تطورًا من القنابل الأمريكية.

(إسرائيل) تنتج قنابل عنقودية أكثر تطورًا من القنابل الأمريكية. 1993 استشهاد ياسر النمروطي من خان يونس قائد كتائب القسام في قطاع غزة بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال في حي الزيتون.

استشهاد ياسر النمروطي من خان يونس قائد كتائب القسام في قطاع غزة بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال في حي الزيتون. 1994 الأردن والكيان العبري يوافقان على إجراء محادثات سلام بينهما في واشنطن.

الأردن والكيان العبري يوافقان على إجراء محادثات سلام بينهما في واشنطن. 2006 استشهاد ٢٣ لبنانيًّا بينهم أطفال في غارة استهدفت حافلة صغيرة تقلُّ ركابًا على الطريق في جنوب لبنان.

استشهاد ٢٣ لبنانيًّا بينهم أطفال في غارة استهدفت حافلة صغيرة تقلُّ ركابًا على الطريق في جنوب لبنان. 2014 في عملية مشتركة: القسام والسرايا تقصفان تل أبيب بـ4 صواريخ M75.

في عملية مشتركة: القسام والسرايا تقصفان تل أبيب بـ4 صواريخ M75. 2016 قيام محاولة انقلاب عسكري في تركيا على يد مجموعة من الجيش باءت بالفشل بعد قيام مظاهرات مناوئة لهذه المحاولة في إسطنبول وأنقرة وكُبريات المدن التركية، استجابة لنداء أطلقته الحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

قيام محاولة انقلاب عسكري في تركيا على يد مجموعة من الجيش باءت بالفشل بعد قيام مظاهرات مناوئة لهذه المحاولة في إسطنبول وأنقرة وكُبريات المدن التركية، استجابة لنداء أطلقته الحكومة ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. 2020 اختراق النظام الأمني لموقع تويتر، واستخدام حسابات بعض المشاهير بهدف الاحتيال لجمع عملة البيتكوين، وقُدّرت خسائر ضحايا العملية بأكثر من مائة ألف دولار، بينما هبط سعر أسهم شركة تويتر بنسبة 4%.

اختراق النظام الأمني لموقع تويتر، واستخدام حسابات بعض المشاهير بهدف الاحتيال لجمع عملة البيتكوين، وقُدّرت خسائر ضحايا العملية بأكثر من مائة ألف دولار، بينما هبط سعر أسهم شركة تويتر بنسبة 4%. 2022 انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قادة مصر والعراق والأردن.

المصدر / وكالات