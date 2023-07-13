غرس 200 شجرة عنب في أرض جنوب القدس لحمايتها من المصادرة

غرس ناشطون فلسطينيون من منظمة "العربية لحماية الطبيعة"، اليوم الخميس، 200 شجرة عنب في قرية الخضر جنوب القدس؛ بهدف حمايتها من المصادرة وصونها من التسريب لسلطات الاحتلال ومستوطنينه.

ويجابه أهالي قرية الخضر تمدد مستوطنة (أفرات) المشيدة منذ عام 1983، بين بيت لحم والخليل وتحاول الانقضاض على وجود الأهالي الصامدين.

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وتحول تضييقات الاحتلال دون وصول الأهالي بسهولة لأراضيهم المستهدفة، إلا أن منظمة "العربية" قدمت المعونة لأحد المزارعين، وبوحدة حُملت 200 شتلة من العنب ومياه الري وصوا راجلين للأرض التي يقول المزارع عنها أنها جوهر الصراع مع المحتلين وأن إهمالها سيؤدي إلى سلبها منه،.















المصدر / فلسطين أون لاين