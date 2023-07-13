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محكمة تدين شابًّا من عكا بمحاولة قتل يهودي في هبّة الكرامة

13 يوليو 2023 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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الشاب قصي عباس

أدانت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا صباح اليوم الخميس،  الشاب قصي عباس (23 عامًا) من عكا بمحاولة قتل سائق يهودي، وذلك بعد اعتقاله يوم 30 مايو/ أيار 2021 على خلفية أحداث هبّة الكرامة.

وزعم قضاة المحكمة قيام الشاب "عباس" بـ"مخالفات وأعمال إرهابية" و"محاولة قتل مور غاناشفيلي في أيار 2021"، بـ"دوافع عنصرية" خلال أحداث هبة الكرامة.

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ورفضت المحكمة ادّعاء محامي الدفاع بأنّ غاناشفيلي وصل إلى المكان لتنفيذ عملية دهس، وأنّ "عباس" لم يقصد قتله.

لائحة اتهام

واتهمت النيابة العامة تسعة شبان من عكا بـ"المشاركة في الاعتداء"، وأدانت المحكمة اثنين منهم، بيد أنّ لائحة الاتهام ضد الشاب "عباس" هي الأخطر.

ويوم أمس الأربعاء فرضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة اللد، الحبس لمدة 4 سنوات على الشاب مسلم حسونة (30 عامًا) من مدينة اللد، وذلك بعد أن أدانته بإطلاق نار خلال أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وإصابة مستوطن وُصفت بجروح تراوحت بين متوسطة وطفيفة.

يُذكر أنّ شرطة الاحتلال و"الشاباك" نفّذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي في الداخل المحتل على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في الداخل المحتل، في شهر أيار/ مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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