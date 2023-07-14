14 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1933 وزير الدولة البريطاني يصدر بيانًا بشأن إعادة إسكان المزارعين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم نتيجة استحواذ الصهاينة عليها.

وزير الدولة البريطاني يصدر بيانًا بشأن إعادة إسكان المزارعين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم نتيجة استحواذ الصهاينة عليها. 1937 التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. 1963 القوات الإسرائيلية تشنُّ هجومًا على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفّذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقًا من الأراضي الأردنية.

القوات الإسرائيلية تشنُّ هجومًا على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفّذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقًا من الأراضي الأردنية. 2002 نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال.

نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال. 2003 مجاهد من كتائب شهداء الأقصى يُهاجم بسكينه ثلاثة مستوطنين صهاينة في تل الربيع فيقتل أحدهم، ويُصيب الآخرَين بجراح خطرة قبل أن يُصاب برصاص الشرطة الصهيونية ويُعتقل.

مجاهد من كتائب شهداء الأقصى يُهاجم بسكينه ثلاثة مستوطنين صهاينة في تل الربيع فيقتل أحدهم، ويُصيب الآخرَين بجراح خطرة قبل أن يُصاب برصاص الشرطة الصهيونية ويُعتقل. 2007 محادثات بين الأفرقاء اللبنانيين بمستوى الصف الثاني بمشاركة من مُمثّلي المجتمع المدني تُعقد في "سان كلو" بفرنسا وذلك لحلّ الخلافات بين السياسيين اللبنانيين برعاية فرنسية رسمية مُمثَّلة بوزير الخارجية برنار كوشنار، واستمرت المحادثات ليومين ولم تؤدّ إلى نتيجة ملموسة.

محادثات بين الأفرقاء اللبنانيين بمستوى الصف الثاني بمشاركة من مُمثّلي المجتمع المدني تُعقد في "سان كلو" بفرنسا وذلك لحلّ الخلافات بين السياسيين اللبنانيين برعاية فرنسية رسمية مُمثَّلة بوزير الخارجية برنار كوشنار، واستمرت المحادثات ليومين ولم تؤدّ إلى نتيجة ملموسة. 2011 بدء احتجاجات الإسكان في إسرائيل والتي تَطوَّرت لتصبح أكبر حركة احتجاجات شعبية في تاريخها.

بدء احتجاجات الإسكان في إسرائيل والتي تَطوَّرت لتصبح أكبر حركة احتجاجات شعبية في تاريخها. 2014 كشف القسام عن تصنيع طائرات بدون طيار تحمل اسم "أبابيل" نفّذت عدة طلعات لكلٍّ منها مهام محددة، وقد قامت إحدى الطائرات بمهام محددة فوق مبنى "عربة" في "تل أبيب".

كشف القسام عن تصنيع طائرات بدون طيار تحمل اسم "أبابيل" نفّذت عدة طلعات لكلٍّ منها مهام محددة، وقد قامت إحدى الطائرات بمهام محددة فوق مبنى "عربة" في "تل أبيب". 2015 التوصل إلى اتفاق شامل وتاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة 5+1 وإيران.

التوصل إلى اتفاق شامل وتاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة 5+1 وإيران. 2017 الشرطة الإسرائيلية تُغلق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة، لتكون هذه أول مرة منذ سنة 1969 عقب محاولة مايكل دينس روهن إحراق المسجد، وذلك بعد عملية إطلاق نار وقعت صباحًا في بيت المقدس أدت إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

الشرطة الإسرائيلية تُغلق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة، لتكون هذه أول مرة منذ سنة 1969 عقب محاولة مايكل دينس روهن إحراق المسجد، وذلك بعد عملية إطلاق نار وقعت صباحًا في بيت المقدس أدت إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة الإسرائيلية. 2017 عملية فدائية بالبلدة القديمة بالقدس قام بها مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار على ضباط صهاينة وقتلوا اثنين منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين