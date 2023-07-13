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مستوطنون يُحطّمون مركبات مقدسيين في حي سلوان

13 يوليو 2023 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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اعتداءات المستوطنين بالضفة (أرشيف)

حطّم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، زجاج عدد من مركبات أهالي بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأنّ مستوطنين حطّموا زجاج عدد من المركبات في بطن الهوى بسلوان، وذلك بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل على حي سلوان.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويُعدًّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

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ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أنّ سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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