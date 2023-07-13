مقتل شاب في شفا عمرو.. 5 قتلى خلال 24 ساعة بالداخل المحتل

قتل شاب، مساء اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة شفا عمرو، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل في غضون الـ 24 ساعة الماضية إلى 5 ضحايا.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب أمير وني، أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال عمله في ملحمته الخاصة في المدينة، ونقل إلى مستشفى في حيفا، حيث أعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرًا بجراحه، مشيرةً إلى أن الضحية تعرض في السابق لمحاولة قتل.

اقرأ أيضا: تقرير عقب "هبة الكرامة".. لماذا تصاعدت جرائم القتل في الداخل المحتل؟



وفي وقت سابق اليوم، قتل الشاب عبد القادر هاني عوايسي (25 عامًا)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في "حي البشارة" بمدينة الناصرة، وقتل يوسف أبو هلال (54)، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عارة في منطقة المثلث. كما قتل الشاب كندي كناعنة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر قرع.

ومساء الثلاثاء، قتل طبيب الأسنان رامز أبو عصبة، في جريمة إطلاق نار في بلدة جت.

اقرأ أيضا: مقتل طبيب أسنان في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل



وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام ولغاية الآن، إلى 114 قتيلًا، في حصيلة غير مسبوقة مقارنة بالعامين الماضيين، حيث شهد عام 2022 مقتل 109 أشخاص، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.

اقرأ أيضا: "الشاباك" يضع شروطاً للمشاركة في مكافحة جرائم القتل بالداخل الفلسطيني المحتل

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.







المصدر / فلسطين أون لاين