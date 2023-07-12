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الشاباك يزعم: اعتقال 6 فلسطينيين نفذوا هجمات في رام الله

12 يوليو 2023 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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الشاباك يزعم: اعتقال 6 فلسطينيين نفذوا هجمات في رام الله

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه اعتقل 6 فلسطينيين نشطوا كخلية في منطقة رام الله، ونفذوا عدة عمليات إطلاق نار مؤخرًا خاصة في منطقة مستوطنات وادي شيلو، دون إصابات.

وبحسب بيان للشاباك، فإنه تم اعتقالهم من قرية المغير، وهم عبدالله الحاج محمد، وإبراهيم النعسان، وماجد النعسان، وأيوب النعسان، وعبد الكريم أبو علياء، ومحمد الحاج محمد.

وادعى الجهاز أن عملية الاعتقال التي تمت بمساعدة جيش الاحتلال تمت بعد وقت قصير من تنفيذهم هجمات، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ سلسلة عمليات.

وزعم الشاباك أنه خلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم اشتروا الأسلحة من تاجر أسلحة من جنين، وكانوا على اتصال بنشطاء من غزة من أجل الحصول على تمويل لأنشطتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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