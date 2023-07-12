"المباحث العامة" تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي بغزة

أوقفت المباحث العامة بالشرطة دائرة مباحث محافظة غزة - قسم الزيتون، مواطنًا أطلق النار خلال شجار عائلي بالمحافظة.

وذكرت المباحث أنه ومن خلال البحث والتحري والمتابعة الميدانية، تم إثبات الحالة على المدعو محمد (أ)، وياستدعائه واستجوابه، أقر بما نسب إليه، وبدلالته تم ضبط سلاح ناري من نوع كلاشنكوف استخدم في الواقعة.

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ولفتت المباحث إلى أنها أحالت ملف القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.



المصدر / فلسطين أون لاين