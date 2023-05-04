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المباحث العامة توقف مطلقًا للنار وتصادر السلاح المستخدم

04 مايو 2023 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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أوقفت المباحث العامة في قسم الزيتون بمحافظة غزة، اليوم الخميس، مواطنًا لقيامه بإطلاق النار في الهواء على خلفية شجار عائلي.

وقالت المباحث العامة في بيان مقتضب: إنها "أوقفت المواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء، ولحيازته سلاح كلاشنكوف وذخيرة دون وجه حق، معرضًا سلامة وحياة المواطنين للخطر"، مشيرة إلى أنه استجوب المشتبه به وأقرّ بما نُسب إليه، وبدلالته تم ضبط السلاح المستخدم.

وأشارت إلى أنها أحالت ملف القضية والسلاح المضبوط إلى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأصول.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إطلاق نار #المباحث العامة #مصادرة سلاح

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