الاحتلال ينفذ 38 عملية هدم في الضفة والقدس خلال الأسبوعين الماضيين

نفذت قوات الاحتلال الصهيوني 38 عملية هدم لمبانٍ بالقدس المحتلة والمنطقة "ج" بالضفة الغربية بما فيها 14 منزلًا خلال الأسبوعين الماضيين بذريعة عدم الترخيص.

وخلال النصف الأول من العام 2023، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 822 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي والذي سبقه.

وتركز معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (221 إخطاراً) وبيت لحم (170 إخطاراً).

ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 256 عملية هدم، هدمت خلالها 303 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس منها مدرسة أساسية في جب الذيب في محافظة بيت لحم لمرتين على التوالي، وتضرر جراء عمليات الهدم 543 شخصاً منهم 272 طفلاً .

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وتسببت تلك الاعتداءات بقطع وتضرر ما مجموعه 8340 شجرة منذ مطلع العام تركزت في محافظة الخليل باقتطاع 2005 شجرة، ومحافظات رام الله 1871 شجرة نابلس 1797 شجرة، في رقم قياسي آخر يسجل ضد الشجرة الفلسطينية في استهداف واضح وممنهج في إطار تفريغ وتبوير الأرض الفلسطينية.

ونفذت قوات الاحتلال والمستوطنون في النصف الأول من العام 2023ـ، قرابة 4073 اعتداءً من تخريبٍ وتجريف واقتلاع أشجار زيتون ومصادرة ممتلكات وإغلاق وحواجز وإصابات جسدية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويكثف الاحتلال الصهيوني عمليات الهدم ضد منازل المواطنين بهدف تهجيرهم من ديارهم وتفريغ أصحابها الأصليين منها.

المصدر / فلسطين أون لاين