"القوى الفلسطينية" بدمشق تشيد بمقاومة جنين

أشادت تحالف القوى الفلسطينية في دمشق، ببطولة المقاومة الفلسطينية والوحدة الميدانية بين جميع المقاتلين في مخيم جنين وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه.

وأكدت خلال اجتماع لها أمس، أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة وبناء مؤسسات منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية على أسس وطنية، تؤكد "وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والكفاح المسلح لتحرير فلسطين وسحب الاعتراف بالعدو الصهيوني".

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وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة دعوة كل القوى الفلسطينية لجلسات الحوار في القاهرة، داعية إلى ضرورة وقف الاعتقالات السياسية من قبل السلطة الفلسطينية وإطلاق سراح جميع الموقوفين فورًا في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وقالت: "هي خطوة على طريق إنجاح الحوار المرتقب في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية"، متوجهة بالشكر لجمهورية الجزائر لدعمها ومساعدتها في إعادة إعمار مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين