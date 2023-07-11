مقتل طبيب أسنان في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قتل طبيب أسنان في جريمة إطلاق نار ارتكبت في منزله غربي بلدة جت بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأعلنت الطواقم الطبية عن وفاة طبيب الأسنان رامز أبو عصبة (40 عامًا)، من بلدة جت بالداخل الفلسطيني المحتل.

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وذكرت الطواقم الطبية، أنها عثرت على "رجل (40 عامًا) فاقد للوعي في باحة منزل، دون نبض أو علامات تنفس، مصابًا بإصابات اخترقت جسده".

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وتابعت "أجرينا فحوصات طبية للمصاب ولم تظهر عليه علامات الحياة، ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاته".

يُشار إلى أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 110 قتلى، وتقترب من حصيلة الضحايا في العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين