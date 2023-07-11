طرق بسيطة للتخلص من النمل في منزلك بشكل نهائي

أغلب السيدات يواجهن صعوبة في التخلص من النمل بالطريقة التقليدية خاصة في فصل الصيف، حيث يبدأ عددهم في الازدياد بالتحديد مع الطقس الحار.

ومن أجل هذا يبحث الغالبية العظمى عن طرق للتخلص من النمل سريعاً بوسائل طبيعية لأن البعض يشعر بالاختناق عند استخدام المواد الكيميائية. ​

لكن من حسن الحظ أنه من السهل عليك التخلص من النمل بطرق طبيعية وغير مكلفة ويمكنك تحضيرها في مطبخك بكل سهولة، وأبرزها:

التخلص من النمل بالفلفل الأسود:

من أشهر الطرق التي تساعدك في التخلص من النمل الموجود بمنزلك، حيث يكره النمل رائحة الفلفل الأسود.

ولهذا يمكنك وضع القليل منه على الثقوب التي يمكن أن يظهر منها النمل، أو رش الأركان بمحلول فلفل الأسود والماء الذي يمنع ظهور النمل مرة أخرى داخل البيت بسهولة.

التخلص من النمل بالملح:

يعشق النمل السكر ولكنه يكره الملح ويبتعد دائماً عنه، لهذا يمكنك رش القليل من الملح في أركان المنزل لضمان التخلص منه بشكل نهائي فهي أرخص طريقة يمكنك اللجوء إليها.

كما يمكنك صنع محلول من الماء المغلي وكمية كبيرة من الملح ليتم رشها على الثقوب التي يمكن أن يظهر منها النمل أو في الأركان لمنعه بشكل نهائي.

التخلص من النمل بالنعناع:

رائحة النعناع مميزة وبالتأكيد يحبها الكثير منا فما رأيك بتعطير منزلك وفي نفس الوقت تتخلصي من النمل وجميع الحشرات التي يمكن أن تظهر في بيتك، حيث يعد زيت النعناع طارد لجميع أنواع الحشرات، فقط كل ما عليك القيام به هو إضافة من ١٠ إلى ٢٠ قطرة من زيت النعناع على كوبين ماء وقومي برش الخليط في الأركان والأماكن التي يظهر منها النمل.

التخلص من النمل ببودرة الأطفال:

عليك أن تستخدمي بودرة الأطفال في عمل خط على أرضية المنزل وبالتحديد على أماكن الثقوب التي يوجد بها النمل، لأنه سيتجنب السير في مثل هذا الأماكن طوال تواجد بودرة الأطفال، وبهذا يمكنك التخلص منه بطريقة سهلة وسريعة.

التخلص من النمل بالصابون:

كما يمكنك استخدام الماء والصابون للتخلص من النمل الذي يتواجد بمنزلك، فأنت لست بحاجة سوى لصنع خليط من خلال مزج ٢ ملعقة كبيرة الصابون السائل مع ٢/١ كوب ماء ثم يرج جيداً ويتم رشه على أماكن تواجد النمل أو الثقوب التي دائماً ما يظهر منها.

التخلص من النمل بالخل الأبيض:

إن الخل الأبيض من الحلول الفعالة والطرق الشهيرة للتخلص من النمل لأنه يكره رائحته، فيمكنك رشه في الأركان أو على أماكن وجود الثقوب التي يظهر منها النمل.

كما يمكنك عمل خليط بين الخل الأبيض وبين أي زيت عطري مفضل لك وماء ثم يرج جيداً ويتم رشه على مدخل البيت وبالقرب من النوافذ التي يمكن أن يظهر منها النمل.

التخلص من النمل بالبن:

تعد من الطرق السهلة التي تساعدك في التخلص من النمل فلست بحاجة سوى وضع القليل من القهوة المطحونة أو البن على أماكن تواجد النمل.

وإن كنت تريدين إبعاد النمل عن أي شيء مثل النباتات الخاصة بك يمكنك وضع حوله القليل من البن.

التخلص من النمل بالقرفة:

هناك الكثير من التوابل التي لها تأثير قوي للتخلص من النمل سريعًا.

فلست بحاجة سوى لوضع القليل من القرفة المطحونة على أماكن تواجد النمل وفي أركان المنزل

المصدر / وكالات