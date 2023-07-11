أجهزة السلطة تواصل ملاحقاتها السياسية واعتقال طلبة الكتلة بالضفة

تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين.

واقتحمت مخابرات السلطة، اليوم الثلاثاء، منزل المطلوب للاحتلال الأسير المحرر حمزة عمر دراغمة، وفشلت في اختطافه، واعتقلت شقيقه الأسير المحرر محمد رسول دراغمة.

واعتقلت أجهزة السلطة، الليلة الماضية، الحاج عمر محمود عصيدة، والد زوجة الشهيد مازن فقها، والمحرر إسلام دويكات بعد محاصرة منزله وتفتيشه، كما اختطفت الشاب نسيم جمجوم بعد الاعتداء عليه وسحله في الشارع مساء أمس.

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وتعتقل أجهزة السلطة الأستاذ أدهم يحيى شملاوي، والشاب أحمد دويكات، والشاب أنس أحمد الشيخ، والطالب هيثم زهور من جامعة الخليل لليوم الـ2 على التوالي، والأسير المحرر سلامة عبد الجواد، والمحرر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي جمال حمامرة لليوم الـ3 على التوالي على خلفية منشور له على فيسبوك.

وتختطف أجهزة السلطة الطالب في برنامج الماجستير فقه وتشريع في جامعة النجاح زكريا محمد صوف، والشاب محمد ملايشة والمحرر محمد علاونة لليوم الـ3 على التوالي، وكلا من الصحفي أحمد البيتاوي، والناشط لؤي قباجة، والشاب أيسر خدرج، والمطارد خليل زكريا، لليوم الـ6 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الشاب يوسف خريوش، والشاب جميل نصار من بلدة علار، والأسير المحرر والمختطف السابق أحمد حمادنة والمختطف السابق أحمد عودة ياسين لليوم الـ7 على التوالي، والمطارد مراد ملايشة ومحمد براهمة والأسير المحرر ساهر مسعود، لليوم الـ9 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت أحمد شريتح والفتى محمد يامن لليوم الـ11 على التوالي، والشاب حمزة نصر الله لليوم الـ15 على التوالي، والطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب لليوم الـ16 على التوالي، ورئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق عمر كسواني في مسلخ أريحا لليوم الـ21 على التوالي.

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ورغم قرار الإفراج عنه مقابلة كفالة 1000 دينار وقد قام بدفعها، تختطف أجهزة السلطة الأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ22 على التوالي، وتواصل اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن والأسير المحرر براء عاصي من قراوة بني حسان لليوم الـ23 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الشاب حسن حمدان لليوم الـ28 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت يحيى قاسم في سجن أريحا لليوم الـ29 على التوالي، والحاج منذر رحيب لليوم الـ105 على التوالي.

ورغم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ296 على التوالي.

ونفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.

المصدر / فلسطين أون لاين