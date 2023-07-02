طلبة "بيرزيت" يواصلون اعتصامهم تنديداً بالاعتقالات السياسية

يواصل طلبة جامعة بيرزيت اعتصامهم في حرم الجامعة منذ أكثر من أسبوعين، وذلك احتجاجاً وتنديداً على الاعتقال السياسي لزملائهم، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم قبل عيد الأضحى المبارك.

وتجاهلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية قرار الإفراج عن عدد من طلبة جامعة بيرزيت، وقامت بتحويلهم إلى سجن أريحا.

بدورها، أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أنه لا يوجد امتحانات اليوم الأحد، حيث ستكون الجامعة مغلقة بشكل كامل.

وفي وقت سابق، أعلنت الكتل الطلابية بجامعة بيرزيت استمرار الاعتصام داخل حرم الجامعة، حتى الإفراج عن الطلبة المعتقلين سياسياً، داعية كافة مكونات أسرة الجامعة وكل أحرار شعبنا وقواه وفعالياته لتوحيد الموقف الرافض لسلوك الأجهزة الأمنية والمطالب بحرية الطلبة المعتقلين.

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وأفادت بأنها ستعمل على عقد اجتماع مع إدارة الجامعة، للاتفاق على آلية لإعادة جدولة الامتحانات وتعويض أيام الدوام بشكل يراعي مصلحة الطلبة.

وشددت الكتلة الإسلامية على أنها ستبقى الوفية لأبنائها المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، وهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح، ورئيس مجلس الطلبة سابقاً عمر كسواني.

المصدر / فلسطين أون لاين