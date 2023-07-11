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"المالية": بدء تسديد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات

11 يوليو 2023 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
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وزارة المالية في غزة

أعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الصيفي 2022/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة الجامعة الإسلامية من خلال موقعها الالكتروني، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية يوم الاثنين 2023/07/31.

وقالت الوزارة، إن الاستفادة من تسديد الرسوم يكون وفق التالي:

1. يستفيد من المستحقات (الموظف نفسه -الأب -الأم -ابن -ابنة -زوج -زوجة).

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2. لطلبة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الصيفي 2022-2023 بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

3. يستفيد طلبة الدراسات العليا المشتركة بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل الصيفي 2022-2023.

4.  يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها عن طريق الدراسات العليا، خلال الفصل الدراسي الحالي.

5. يتم التسجيل بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الجامعة الإسلامية #وزارة المالية #تسديد رسوم

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