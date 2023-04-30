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إعلان مهم من وزارة المالية لطلبة الجامعة الإسلامية

30 ابريل 2023 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني 2022/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة الجامعة الإسلامية عبر موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة في تصريح اليوم، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه (الأب -الأم -ابن -ابنة -زوج -زوجة)، الاستفادة من عملية التسديد من المستحقات.

وبينت أن طلبة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الثاني 2022-2023، يمكنهم الاستفادة بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

وذكرت المالية أن طلبة الدراسات العليا المشتركة، سيستفيدون بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل الثاني 2022-2023.

ونوهت إلى أن طلبة الدراسات العليا (الماجستير-الدكتوراه) بإمكانهم الاستفادة من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها عن طريق الدراسات العليا، خلال الفصل الدراسي الحالي.

وأفادت المالية أن التسجيل يتم بالدخول على موقع وزارة المالية  www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الجامعة الإسلامية #وزارة المالية

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