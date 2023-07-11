"هيئة": الاحتلال اعتقل 130 مواطناً بينهم مصابون خلال العدوان على جنين

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير عليه.

وأوضحت الهيئة على لسان محاميتها شيرين العراقي، عقب زيارة سجن "مجدو"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 130 مواطنا بينهم مصابون من مخيم جنين، حيث حولت عددا منهم إلى الاعتقال الإداري.

وأشارت عبر بيان مقتضب، إلى أن هناك اكتظاظا عاليا في أقسام السجن، حيث قامت إدارته بفتح قسم إضافي مخصص لأسرى المخيم.

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من جهته، قال ممثل سجن "مجدو" جاسر أبو سريس: "شهدنا فترة صعبة مع اجتياح مخيم جنين من حملة اعتقالات كبيرة والأعداد في ازدياد يوما بعد يوم، والقسم خالٍ من أي مقومات حياتية، ويجب أن يتم تجهيزه من ناحية الكانتينا والطعام، والمستلزمات الأساسية، ليستطيع الأسرى العيش بكرامة".

ونفذ الاحتلال عدواناً على مخيم جنين الأسبوع الماضي، استخدم فيه مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا بينهم المجاهد القسامي علي الغول، وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين