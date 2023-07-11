الاحتلال يقرر إنهاء الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى أبو غوشة

أنهت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء، الحبس المنزلي للصحفية الأسيرة المقدسية لمى أبو غوشة.

وأوضحت مصادر مقدسية، أنّ محكمة الاحتلال قررت إنهاء الحبس المنزلي للصحفية أبو غوشة بعدة شروط، وهي العمل مدة 9 أشهر لصالح الجمهور، 6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 4500 شيكل، لافتًة إلى أنّ محامي الصحفية طلب جلسة استئناف على الحكم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو غوشة في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، وصادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها، لتخضع للحبس المنزلي بعد اعتقالها لعدة أيام.

يُذكر أنّ الصحفية أبو غوشة متزوجة وأم لطفلين وطالبة في جامعة بيرزيت دراسات عُليا، وأُفرج عنها بتاريخ 13/9/2022، وفق عدة شروط تتمثل بالحبس المنزلي، والمنع من استخدام الانترنت، والحاسوب، والهاتف.

المصدر / فلسطين أون لاين