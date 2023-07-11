الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بالضفة تخللها اقتحامات ومواجهات

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية، أُصيب على إثرها شابٌّ برصاص قوات الاحتلال الحي في منطقة الرقبة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم عسكر الجديد، واعتقلت المحررَين أشرف أبو فاعور، وسليمان الكعبي، من منزليهما، بعد تخريب محتوياتهما، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

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وفي سياق متصل،استهدف المقاومون قوات الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس، وشهدت بلدة عورتا جنوب شرق نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال تصدي الأهالي لاقتحام المستوطنين للبلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسم فوزات فايز دروبي، عقب دهم منزله وتفتيشه في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

أما في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في قرية طورة، وفتشتها واستجوبت قاطنيها، كما داهمت منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن صعابنة في قرية فحمة، وفتشته واستجوبت سكانه، واقتحمت قرية زوبا غرب المدينة.

بينما في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مسلم يوسف غوانمة، ومحمد ناصر قاسم، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما في مخيم الجلزون شمال المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين