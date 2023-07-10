"الرابطة حدّك" مبادرة لمساعدة الطلبة الفلسطينيين المتقدمين لـ"توجيهي" في لبنان

أطلقت "الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين" في لبنان (مؤسسة أهلية)، اليوم الاثنين، مبادرة تحت عنوان "الرابطة حدّك"، لمساعدة الطلبة الفلسطينيين الذين يتقدّمون لإجراء اختبارات الشهادة الثانوية الرسمية (التوجيهي).

وتهدف المبادرة، بحسب القائمين عليها، لتوفير حافلات لنقل الطلاب الفلسطينيين، الذين يقدمون الامتحانات الرسمية، من أماكن إقامتهم إلى قاعات الامتحان، مع مساعدة تربوية واجتماعية وإرشادية، طوال أيام الامتحانات.

اقرأ أيضا: أطفال المخيمات في لبنان.. مراكز محدودة للعب والأنشطة الترفيهية

وقال مدير العلاقات العامة، في "الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين" في لبنان، عدنان أبو خميس، إن "المبادرة تخفف العبء الاقتصادي عن آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يعفيها من دفع تكاليف المواصلات للطلاب، وهي تكاليف باهضة، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان".

وأشار أبو خميس، إلى أن "المبادرة شملت العديد من المشاريع التربوية والتعليمية والاجتماعية، والتي كان من ضمنها إقامة دورات تقوية وتأهيل تخصصي وتقديم منح دراسية وتسديد أقساط والكثير من المساعدات والأنشطة الهادفة".

وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو "تقديم خدمة نوعية لجميع الطلبة الفلسطينيين في جميع المخيمات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية".

وكشف عن أن "أعداد الطلبة الفلسطينيين المستفيدين من هذه المبادرة تخطى الأربعة آلاف طالب وطالبة" بحسب قوله.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ويتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة، على مستوى الدولة اللبنانية.

المصدر / قدس برس