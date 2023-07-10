11 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1882 الأسطول الإنجليزي يقصف الإسكندرية ويدمر قلاعها، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء، واضطر أحمد عرابي إلى الانسحاب بقواته إلى كفر الدوار وإعادة تنظيم جيشه.

الأسطول الإنجليزي يقصف الإسكندرية ويدمر قلاعها، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء، واضطر أحمد عرابي إلى الانسحاب بقواته إلى كفر الدوار وإعادة تنظيم جيشه. 1937 هزة أرضية عنيفة تضرب فلسطين أدت إلى مقتل خو ۱۰۰۰ شخص.

هزة أرضية عنيفة تضرب فلسطين أدت إلى مقتل خو ۱۰۰۰ شخص. 1948 العصابات الصهيونية تهاجم مدينتي اللد والرملة بقيادة الإرهابي موشيه ديان وتنفذ مجزرة ضد المواطنين فارتقى ٤٢٦ شهيدًا.

العصابات الصهيونية تهاجم مدينتي اللد والرملة بقيادة الإرهابي موشيه ديان وتنفذ مجزرة ضد المواطنين فارتقى ٤٢٦ شهيدًا. 1980 بدأ الأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، واستشـهد جراء ذلك الإضراب مناضلان هما محمد علي الجعبري وراسم حلاوة.

بدأ الأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، واستشـهد جراء ذلك الإضراب مناضلان هما محمد علي الجعبري وراسم حلاوة. 1987 الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة الأرضية بلغ 5 مليارات نسمة وذلك حسب تقديراتها.

الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة الأرضية بلغ 5 مليارات نسمة وذلك حسب تقديراتها. 1994 نجاة المهندس يحيي عياش واستشهاد القساميين على عاصي وبشار العامودي في اشتباك مع العدو أسفر عن مقتل ضابط صهيوني.

نجاة المهندس يحيي عياش واستشهاد القساميين على عاصي وبشار العامودي في اشتباك مع العدو أسفر عن مقتل ضابط صهيوني. 2001 الاحتلال يدمر منطقة كاملة في رفح ويشرد أكثر من ٥٠ عائلة فلسطينية.

الاحتلال يدمر منطقة كاملة في رفح ويشرد أكثر من ٥٠ عائلة فلسطينية. 2004 مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة ٢٠ آخرين بجروح ٣ منهم في حالة الموت السريري في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة في وسط تل الربيع.

مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة ٢٠ آخرين بجروح ٣ منهم في حالة الموت السريري في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة في وسط تل الربيع. 2014 تمكن القسام من اختراق القناة الصهيونية الثانية وبث رسالة تهديد للعدو ووجه رسالة إلى شركات الطيران لوقف رحلاتهما للكيان ولأول مرة قصف مطار بن غوريون بـ4 صواريخ M75 وتوقف حركة الطيران.

تمكن القسام من اختراق القناة الصهيونية الثانية وبث رسالة تهديد للعدو ووجه رسالة إلى شركات الطيران لوقف رحلاتهما للكيان ولأول مرة قصف مطار بن غوريون بـ4 صواريخ M75 وتوقف حركة الطيران. 2018 علماء يكتشفون أدوات حجرية يعود تاريخها لـ2.1 مليون سنة في موقع شانغشن الأثري في الصين وهي أقدم دليل على تواجد أشباه البشر خارج أفريقيا.

علماء يكتشفون أدوات حجرية يعود تاريخها لـ2.1 مليون سنة في موقع شانغشن الأثري في الصين وهي أقدم دليل على تواجد أشباه البشر خارج أفريقيا. 2022 ناسا تكشف عن أول صورة حقل عميق التقطها مقراب جيمس ويب الفضائي وتُعَد أعمق وأدق صورة التقطت للكون في تاريخ البشرية.

المصدر / فلسطين أون لاين