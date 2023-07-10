"حماس" تزفُّ الشهيد بلال قدح وتشدُّ على أيدي أبطال المقاومة لمواصلة استهداف الاحتلال

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد بلال إبراهيم حسني قدح (33 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قبل ظهر اليوم الإثنين، في أثناء محاولته تنفيذ عملية فدائية قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وأضافت "حماس" في بيان لها، وصل " " نسخة عنه: إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، لنشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين في كل المناطق، واستخدام كل الأدوات الممكنة لصدِّ اقتحامات العدو والرد على عدوانه، والثأر لدماء الشهداء، والانتصار للمسجد الأقصى في وجه مخطَّطات المستوطنين الخبيثة".

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وأعلنت وزارة الصحة برام الله استشهاد الشاب "قدح"، وذلك بعد أن تعرَّض لإطلاق النار من قِبل جنود الاحتلال.

وتمكّن الشاب المقاوم من إلقاء عبوة ناسفة وإطلاق الرصاص تجاه قوات الاحتلال الصهيوني قرب مستوطنة "نفيه تسوف" قبل أن يرتقي شهيدًا.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والإسعاف من الوصول إلى الشّاب قرب قرية "دير نظام" غر رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين