والد القسامي "غيظان": وصول أحمد لمنزل "سموتريتش" يؤكد قدرتنا على هزيمة الاحتلال

قال الشيخ هلال غيظان، والد الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان، إن تمكن ابنه من الوصول إلى حدود منزل الوزير الإسرائيلي المتطرف "سموتريتش" يؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على هزيمة الاحتلال، معبراً عن شعوره بالعزة والكرامة والافتخار عندما رأى إعلام العدو ينشر صورة القسامي أحمد في العملية البطولية التي نفذها في "كدوميم".

وأضاف هلال غيظان خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "ما دام الاحتلال ينفذ عمليات القتل والإجرام بحق أبناء شعبنا، سيكون هناك عمليات بطولية"، مشيراً إلى أن الشهيد أحمد ياسين كان صامتاً جداً، ويعمل بالخفاء ولم يعرف أحد عن نيته بتنفيذ العملية البطولية.

وقتل جندي إسرائيلي وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار يوم الخميس الماضي، نفذها المجاهد القسامي "أحمد ياسين" هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله، على مدخل مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس بالضفة الغربية، والتي يقطنها الوزير الإسرائيلي المتطرف "سموترتيش".

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وكان الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، قال: إن "العمليات القسامية البطولية والتي كان آخرها عملية (كدوميم) التي نفذها الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان، تؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعة من أرضنا ومقدساتنا".

وأوضح أبو عبيدة: أن "كتائب القسام حينما قالت إن جنين ليست وحدها، كانت تعي ما تقول جيداً، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح، لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي"، مسترسلاً: "تواصلت الضربات كردٍ سريع على عدوان الاحتلال على مخيم جنين قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب تل أبيب، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".