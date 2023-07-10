27 مشروع إعمار يعطلها الاحتلال في المسجد الأقصى

تواصل قوات الاحتلال تعطيل مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيود على إجراء إصلاحات مهمة في المسجد.

وذكرت مصادر مختصة، أن الاحتلال يعطل 27 مشروع إعمار في مختلف أنحاء المسجد المبارك.

وأوضحت المصادر أن المشاريع تشمل إصلاح تمديدات للمياه، وسطح المسجد الأقصى، وتبديل قبة الرصاص، وإصلاح أرضية المسجد، مشيرًة إلى أن المسجد بحاجة لصيانة مستمرة بحرية كاملة، دون تدخل أو قيود من الاحتلال.

ونبهت إلى أن الاحتلال يسعى لفرض سيادته على المسجد الأقصى، من خلال منع أو السماح بأي عمل داخل المسجد.

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وفي الثاني من الشهر الجاري منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة إعمار الأقصى من العمل في جميع أقسامها داخل المسجد، كما هددت مدير لجنة الإعمار باعتقال أي موظف يباشر الترميم ويخالف القرار.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال 2 من حراس الأقصى وأحد موظفي لجنة الإعمار، بزعم مباشرة العمل ومخالفة القرار، وذلك منذ اليوم الأول عقب انتهاء عيد الأضحى.

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وأوضح مدير مشاريع الإعمار بالأقصى بسام الحلاق، أن قوات الاحتلال حطمت عدداً من نوافذ المصلى القبلي خلال عدوانها على المسجد في شهر رمضان الماضي.

وأشار الحلاق إلى أن إعمار النافذ الواحدة يحتاج أعمال ترميم وتجديد لمدة تصل إلى 6 شهور.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق العاملين بالأقصى بالاعتقال والإبعاد أو الحبس المنزلي ومنع دخول المسجد أو التحرك في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين