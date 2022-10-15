بكيرات: الاحتلال يعرقل إعمار "الأقصى" للسيطرة عليه

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - تابعة للأردن- أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى، بمحاولة منها لفرض السيطرة الكاملة عليه.



وقال نائب مدير عام الأوقاف ناجح بكيرات، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: إن "محاولات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتهويد المسجد الأقصى المبارك لا تتوقف، إلى جانب العرقلة المتعمدة لمشاريع الإعمار والترميم المتوقفة منذ سنوات، من خلال نفوذه العسكري والشرطي، واستصدار تراخيص من دائرة الآثار، ومنع إدخال المواد للإعمار".



وبين بكيرات أن "الاحتلال حرص على منع الترميم في المسجد الأقصى، وقوّض لجنة الإعمار منذ تأسيسها، تزامناً مع الحفريات التي يمارسها"، مشيراً إلى أن الاحتلال تعمد تعطيل البنية التحية بالكامل في الأقصى".



وأوضح أن "الاحتلال يهدف إلى نقل صلاحيات الإعمار من دائرة الأوقاف ولجنة الإعمار، إلى دائرة التراث التابعة له، للسيطرة على المسجد الأقصى".



وشدد على أن هناك تقصيرا في الدور العربي والإسلامي تجاه مدينة القدس والأقصى، ودعم مشاريع الإعمار فيها.



ورأى أن "الصمت العربي والإسلامي شجع الاحتلال على ما يقوم به في المسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين