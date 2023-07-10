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استشهاد شابٍّ برصاص الاحتلال قرب رام الله

10 يوليو 2023 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب بلال قدح

استُشهد شاب فلسطيني، ظهر اليوم الإثنين،  برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية.

وتحدثت أنباء صحفية عن إصابة شاب برصاص الاحتلال على الطريق الواصل بين قريتي دير نظام وبيتللو، وليتم الإعلان فيما بعد عن استشهاده، دون أن يتم الكشف عن هويته. 

وقالت وزارة الصحة إن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح ( 33 عاماً) قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشهيد كان ينوي استهداف قوات الاحتلال بعبوة وإطلاق الرصاص قرب مستوطنة نفيه تسوف برام الله.

ودرجت العادة أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين العُزل بدم بارد، وذلك في أثناء مرورهم عبر الحواجز وفي الطرقات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين والداخل المحتل أيضاً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #شهيد فلسطيني #الضفة الغربية #إعدام فلسطيني

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