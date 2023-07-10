فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصر.. التضخم يصل لأعلى مستوى على الإطلاق

بيراوي: محاولات إسرائيلية لتشويه سفن كسر الحصار وربطها بـ"الإرهاب"

حكومة الاحتلال تمضي قدماً لتشريع "إضعاف القضاء" والمعارضة تثور

بلدية المغازي تعلن عن حاجتها لوظيفة سكرتير بنظام العقد

مطلوب موظف شؤون إدارية ولوجستية للعمل في مطاعم زهران

الأرض تحترق.. درجات حرارة قياسية تجتاح العالم في يوليو الجاري

متلازمة "الفارس الأبيض".. منقذ للآخرين ومهلك لبيته

القيادي "يوسف": الأسرى ماضون بوحدتهم حتى كسر قوانين الاحتلال

المالية بغزة تعلن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو

من “سيف القدس” إلى جنين.. وحدة الصف عزَّزت النصر

مصر.. التضخم يصل لأعلى مستوى على الإطلاق

10 يوليو 2023 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
...
التضخم في مصر يصل لأعلى مستوى على الإطلاق

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع من 32.7% في مايو إلى 35.7% في يونيو.

وأظهرت البيانات، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل 33.7% لشهر مايو و14.7% لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.

آراء المحللين

واستطلعت "رويترز" آراء 12 محللًا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5% في يونيو من 32.7% في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

اقرأ أيضًا: خلال يناير.. التضخم السنوي في مصر يقفز إلى 26.5 بالمائة

وقال "المركزي للإحصاء، إن أسباب هذه القفزة يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%).

ارتفاع الأسعار

كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%).

اقرأ أيضًا: التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى له في آخر 5 سنوات

وزادت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.

المصدر / وكالات
#التضخم #ارتفاع الأسعار #مصر #السلع الرئيسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة