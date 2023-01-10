فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استمرار تعطيل عباس الانتخابات.. احتكار للسلطة ونهب لمقدرات الشعب

محكمة كويتية تحكم بالإعدام على مدرس عربي لهذا السبب

التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى له في آخر 5 سنوات

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون شرق سلفيت

الاغتيال الصامت.. سياسة إسرائيلية تستهدف الرموز الوطنية

وظيفة شاغرة في برنامج غزة للصحة النفسية

برلمان الاحتلال يصادق على تمديد العمل بقانون الطوارئ

الأمم المتحدة: وفاة طفل أو شاب كل 4.4 ثوانٍ بالعالم في 2021

مرفق الرابط.. بدء التسجيل للامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023

دعوة للمشاركة بمسيرة في نابلس للمطالبة بالإفراج عن اشتية ورفاقه

التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى له في آخر 5 سنوات

10 يناير 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
ارتفاع التضخم في مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر.

وكان اقتصاديون قد توقّعوا ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 20.5 بالمائة، ارتفاعا من 18.7 بالمائة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

جاء هذا في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر2022، عن تطبيق نظام سعر صرف مرن للدولار، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، ما سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وبناء على الخطوة الأخيرة للبنك المركزي المصري وصل سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء إلى مستوى 27.45 جنيهًا للشراء، و27.55 جنيهًا للبيع.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#التضخم #التضخم في مصر #ارتفاع الأسعار في مصر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة