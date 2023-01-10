التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى له في آخر 5 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر.

وكان اقتصاديون قد توقّعوا ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 20.5 بالمائة، ارتفاعا من 18.7 بالمائة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

جاء هذا في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر2022، عن تطبيق نظام سعر صرف مرن للدولار، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، ما سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وبناء على الخطوة الأخيرة للبنك المركزي المصري وصل سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء إلى مستوى 27.45 جنيهًا للشراء، و27.55 جنيهًا للبيع.

المصدر / وكالات