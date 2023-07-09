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هنية يهنئ الشيخ حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

09 يوليو 2023 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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هنية يهنئ الشيخ حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الشيخ حسن يوسف أحد القيادات التاريخية للحركة وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، مهنئًا إياه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال تعسفي دام 20 شهرًا بشكل متواصل.

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وأشاد رئيس الحركة خلال الاتصال بجهاد وثبات الشيخ يوسف "أبو مصعب" وتضحياته في سبيل الدفاع عن الأرض والمقدسات ودماء الشهداء، معتبرًا إياه أيقونةً للنضال الوطني الفلسطيني، وجبلًا شامخًا في وجه ممارسات الاحتلال، ومتمنيًا الإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال.

وأكد أن اعتداءات الاحتلال المستمرة على شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة، وقيادات حركة حماس، لن تزيدهم إلّا إصرارًا على التمسك بالثوابت حتى تحقيق آمالهم بدحر الاحتلال عن أرضنا فلسطين، معبرًا عن الاعتزاز بأبطال الضفة الذين يسطّرون يوميًا أمجاد شعبهم وأمتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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